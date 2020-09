LIVE Torino-Atalanta: formazioni UFFICIALI e prepartita in diretta - Toro.it

Torino-Atalanta, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Prima in casa della stagione 2020-2021. Prima partita, Torino-Atalanta, in cui tornerà il pubblico allo stadio, seppur ancora in misura limitata. Ci saranno infatti circa 1000 spettatori all’Olimpico Grande Torino (su invito della società), a sette mesi dall’ultima volta. Per i nerazzurri di Gasperini sarà l’esordio in campionato, invece i granata sono chiamati a reagire alla prima sconfitta stagionale, quella rimediata al Franchi una settimana fa. Come allora, anche oggi la partita dei ragazzi di Giampaolo aprirà la seconda giornata del campionato di Serie A. Segui la diretta di Torino-Atalanta su Toro.it.

Torino-Atalanta: il prepartita

Ore 13.15 Ancora poco movimento attorno allo stadio Grande Torino dove alle 15 avrà inizio la gara tra il Torino e l’Atalanta. Ci saranno circa 1000 spettatori allo stadio, in una cornice che certamente non sarà quella solita ma che comunque regalerà un colpo d’occhio diverso rispetto alle ultime fare. I pullman delle due squadre arriveranno tra le 13.30 e le 13.45. Giornata soleggiata ma molto ventosa a Torino, temperatura di 19 gradi.

Torino-Atalanta: formazioni ufficiali

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Murru; Linetty, Rincon, Meité; Berenguer; Belotti, Zaza. A disp. Rosati, Milinkovic-Savic, Lyanco, Izzo, Segre, Lukic, Falque, Ansaldi, Edera, Millico, Verdi, Buongiorno. All. Giampaolo.



Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Sutalo; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Muriel; Zapata. A disp. Rossi, Carnesecchi, Palomino, Lammers, Malinovskyi, Da Riva Mojica, Ruggeri, Diallo, Pasalic. All. Gasperini.

Torino-Atalanta: dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Torino e Atalanta sarà trasmessa in diretta su Sky, canale 251, e in streaming su Now Tv e su Sky Go. La diretta web sarà su Toro.it.

Torino-Atalanta: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 15