Primo tempo / Torino-Atalanta 2-3: doppietta del Gallo - Toro.it

Torino-Atalanta 2-3 al termine dei primi 45′: apre Belotti, poi i tre gol dei nerazzurri prima della doppietta del Gallo a fine primo tempo

Giornata ben più fredda delle precedenti ma cielo azzurro: così Torino si presenta per la sfida tra i granata e l’Atalanta. L’esordio per i nerazzurri di Gasperini, mentre la seconda partita per il Toro dopo il ko di Firenze. La novità rispetto alle ultime partite giocate al Grande Torino è la presenza del pubblico: 1000 persone sistemate in tribuna. Un diverso colpo d’occhio certamente, piccolo passo per una normalità ancora lontana. In campo nei primi 45′ succede tutto nella primissima parte. Dopo 7′ Zaza fa tremare Sportiello: raccolto il lancio e fatto il suo ingresso in area, lascia partire un sinistro che si stampa sulla traversa. Passano quattro minuti e la gara però il Toro la sblocca: il Gallo incrocia col sinistro sfruttando al meglio il pallone di Rincon. Avanti la squadra di Giampaolo ma per poco: la risposta del Papu arriva puntuale, ed è una delle sue perle, un destro a giro imparabile per Sirigu. Una rete che scuote più la Dea, che di minuto in minuto si fa sempre più pericolosa fino al 2-1 di Muriel, al 21′. Più Atalanta che Toro man mano che il match va avanti e quando a 3′ dalla fine del primo tempo Hatebor segna il 3-1, tornano gli incubi di gennaio. Per fortuna il Toro accorcia subito, un minuto più tardi, ancora con Belotti, potendo così andare al riposo sul 3-2.