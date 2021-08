Le formazioni ufficiali di Torino-Atalanta, Serie A 2021/2022: in difesa conferma per Djidji, resta fuori Izzo

Inizia senza Belotti, il nuovo Torino di Ivan Juric. Il Gallo, che è rientrato solo a fine settimana, sarà solo in panchina nella prima giornata di campionato contro l’Atalanta, pronto in caso a entrare a partita in corso. Al suo posto ci sarà Sanabria, con Pjaca e l’adattato Linetty a fare da trequartisti. A centrocampo la spunta ancora Lukic, al fianco di Mandragora, mentre Singo e Aina saranno gli esterni. In difesa, la vera sorpresa del primo undici della stagione: resta ancora fuori Izzo dai tre di difesa, al suo posto confermato Djidji, che agirà assieme a Bremer e Rodriguez.

Torino-Atalanta: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Bremer, Djidj, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Aina; Linetty, Pjaca; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Izzo, Segre, Baselli, Belotti, Rauti, Verdi, Vojvoda, Warming, Rincon, Buongiorno. All. Ivan Juric (in panchina Matteo Paro).

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Mæhle, Pašalić, Pessina, Gosens; Iličić, Malinovskyi; Muriel. A disp. Rossi, Sportiello, Šutalo, Lammers, Pezzella, Scalvini, Miranchuk, Da Riva, Lovato, Piccoli. All. Gian Piero Gasperini.