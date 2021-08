Le dichiarazioni di Tonny Sanabria prima di Torino-Atalanta, sfida valida per la prima giornata di Serie A

Manca poco all’esordio del Torino in Serie A per la nuova stagione, che nella prima di campionato affronterà l’Atalanta di Gasperini. Sanabria commenta così il match: “Juric ci chiede di dare il massimo, di dare il 220%, lottare su ogni pallone e potercela giocare contro ogni squadra. Stiamo lavorando su questo e da oggi dobbiamo cominciare a non lasciare indietro punti“.