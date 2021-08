Le dichiarazioni del ds granata Davide Vagnati prima di Torino-Atalanta, match valido per la prima giornata di campionato

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Torino-Atalanta, il ds granata Davide Vagnati fa il punto della situazione sul mercato: “Belotti? Il mister ha l’atteggiamento uguale verso tutti i giocatori. Ognuno deve fare la propria parte per arrivare all’obbiettivo comune di portare più in alto possibile questi colori. Negli ultimi due anni non è successo purtroppo. Andrea quando è arrivato, ha dato massima disponibilità ed è arrivato con la massima voglia di mettersi a disposizione. Siamo tutti felici di questo“.