Juric non sarà in panchina contro l’Atalanta a causa di una squalifica. Gasperini è stato invece graziato con una multa

Ivan Juric non sarà in panchina in Torino-Atalanta, match d’esordio per lui alla guida dei granata in campionato. Il motivo? Nella scorsa stagione, il croato ha raggiunto un totale di cinque cartellini, dovendo quindi scontare una squalifica di una giornata, arrivata in concomitanza con la prima giornata. Diversa è invece la sorte di Gasperini, allontanato per proteste nell’amichevole pre-campionato contro la Juventus. Il Giudice sportivo è stato clemente, condannandolo con la più lieve delle pene: una multa di 10 mila euro. Sarà quindi in panchina al Grande Torino.