Bene anche Bremer e Linetty, Pjaca poco incisivo. In difesa bocciati Djidji e Rodriguez: le pagelle di Torino-Atalanta, Serie A 2021/2022

MILINKOVIC-SAVIC 5,5: è incolpevole sul gol di Muriel, anche se non va neanche vicino a toccare un pallone che si infila all’incrocio. Fino al recupero, nei fatti, non deve compiere interventi. Ma sul gol di Piccoli resta incollato alla linea di porta, senza minimamente andare incontro all’attaccante.

DJIDJI 5: tiene Piccoli in gioco al minuto novantatré, quando l’attaccante dell’Atalanta riceve in area e batte Milinkovic. Un errore evidente e decisivo, che macchia una partita tutt’altro che negativa.

BREMER 6,5: da subito costringe Muriel ad andarsi a cercare la profondità sulle fasce e non al centro. E’ imperioso, in retroguardia, pur prendendosi qualche rischio. Il suo era un ottimo rientro, per questo preoccupa il nuovo infortunio, che lo costringe a uscire prima della fine. (Dal 29′ st. IZZO 5: sbaglia nell’azione clou, lasciando la possibilità a Pasalic di far filtrare il pallone che poi finisce a Piccoli).

RODRIGUEZ 5: sul primo gol dell’Atalanta commette un doppio errore, prima rimanendo nella terra di nessuno a centrocampo, poi mal contrastando Muriel, che riesce a concludere e segnare. Ilicic lo fa ammattire, poi il 13 gli prende le misure e cresce. Nell’azione del k.o. poteva allontanare meglio il pallone, poi si addormenta e lascia passare l’assist di Pasalic.

