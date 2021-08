Muriel dà il via alle danze, poi i granata si svegliano in chiusura di frazione: il primo tempo di Torino-Atalanta, Serie A 2021/2022

Aggressione costante e 3-4-2-1: c’è certamente qualcosa di Juric nei primi minuti del Torino nella nuova Serie A. Ma, pronti via, la partita contro l’Atalanta si mette subito male. I granata sono molto alti e poco compatti a sinistra: Ilicic vede lo spazio, Muriel si infila, converge verso il centro e scarica all’incrocio il mancino dell’1-0. La risposta del Toro diventa occasione al 13′, quando Pjaca centra per Sanabria che di testa chiama Musso alla prima parata. Da li in poi, la Dea non spinge sull’acceleratore e usa anche il palleggio come arma difensiva: il Toro ci mette il fisico, ma in attacco le chance latitano. Al 31′ bella azione degli ospiti: Ilicic va dentro da Gosens che scarica su Malinovskyi, destro alto. In due minuti, poi, i granata ci provano due volte, prima con Lukic dalla lunga distanza, poi con Sanabria da più vicino: Musso para in entrambe le occasioni. Il Torino cresce. Prima Bremer svetta in area su azione d’angolo, ma Pessina salva sulla linea, poi Aina calcia di sinistro all’ingresso in area, chiamando Musso alla parata, infine ci prova Mandragora in drop dal limite, non trovando di nulla la porta.