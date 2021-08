Torino-Atalanta, diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Semaforo verde, parte la Serie A 2021/2022. Il nuovo Torino di Juric affronta l’Atalanta di Gasperini nella prima giornata del campionato: nello stadio di casa, a porte aperte – sebbene con capienza ridotta ai tifosi -, comincia la stagione che dovrà inevitabilmente essere del riscatto. Il 23 maggio scorso, qui, con un pareggio contro il Benevento, il Toro chiudeva al diciassettesimo posto il suo campionato. Un disastro. Dopo aver almeno evitato la retrocessione, i granata dovranno risalire. Ma le incognite sono ancora tante. Calcio d’inizio alle ore 20.45, su Toro.it potete seguire gli aggiornamenti in diretta.

Torino-Atalanta: il prepartita

Ore 18.30 “Siamo un cantiere”, ha detto Ivan Juric alla vigilia. E come tale, il suo Torino scenderà in campo. Marko Pjaca sarà il solo, vero, volto nuovo, per il resto ci sono ancora tante lacune. Belotti ha recuperato dall’infortunio patito contro la Cremonese ma solo per la panchina: in attacco partirà Sanabria.

Torino-Atalanta: le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Linetty, Pjaca; Sanabria. A disposizione. Berisha, Gemello, Buongiorno, Djidji, Vojvoda, Segre, Rincon, Stojkovic, Warming, Verdi, Rauti, Belotti. Allenatore. Juric

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Mhele, Pessina, Pasalic, Gosens; Ilicic, Miranchuk; Muriel. A disposizione. Sportiello, Rossi, Lovato, Sutalo, Pezzella, Scalvini, Da Riva, Malinovsky, Piccoli, Lammers. Allenatore. Gasperini

Torino-Atalanta: la diretta

Calcio d’inizio alle 20.45

Torino-Atalanta: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni

Torino-Atalanta: dove vederla in tv e streaming

Torino-Atalanta in diretta sarà trasmessa sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, la piattaforma streaming che ha acquisito la maggioranza dei diritti TV della Serie A per il nuovo triennio. L’app è disponibile da PC, smartphone, smart Tv e tablet.