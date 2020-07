Le ultime dal Grande Torino: Verdi alle spalle di Zaza e Belotti - Toro.it

Le formazioni ufficiali della sfida tra Torino e Brescia: in difesa torna Nkoulou, sulla fascia Ansaldi, c’è Verdi dietro Zaza e Belotti

Ci sono Verdi, Zaza e Belotti in attacco nel Toro che alle 21.45 affronterà il Brescia in una sfida delicatissima per la classifica e per non essere risucchiati in zona retrocessione. Longo sostituisce Izzo con Lyanco e al centro della difesa torna Nkoulou. Ansaldi dal primo minuto e ancora Meitè in mezzo al campo.

Le formazioni ufficiali di Torino-Brescia

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Lukic, Singo, Greco, Edera, Berenguer, Millico, Ghazoini, Djidji, Aina, Adopo. Allenatore: Longo

Brescia (4-4-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Martella; Spalek, Tonali, Dessena, Bjarnason; Donnarumma, Torregrossa. A disposizione: Andrenacci, Gastaldello, Ndoj, Zmrhal, Chancellor, Ghezzi, Aye’, Mangraviti, Skrabb, Viviani, Semprini. Allenatore: Lopez