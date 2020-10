LIVE Torino-Cagliari: formazioni UFFICIALI e prepartita in diretta - Toro.it

Torino-Cagliari, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Quarta di campionato: Torino-Cagliari arriva dopo un lungo stop per i granata, considerato che prima della pausa dovuta agli impegni con la Nazionale, la squadra di Giampaolo non aveva giocato a Genova (rinvio causa Covid chiesto dal Grifone). Giornate che il tecnico ha utilizzato per lavorare con la squadra sui suoi schemi, anche se oggi dovrà fare a meno di due pedine, dei due giocatori – la cui identità resta sconosciuta – risultati positivi ai tamponi per il Covid. Anche i sardi di Di Francesco hanno avuto a che fare col coronavirus per la positività di un membro dello staff. Segui la diretta di Torino-Cagliari su Toro.it.

Torino-Cagliari: il prepartita

Ore 13:40 I pullman di Torino e Cagliari hanno appena fatto il loro ingresso nella pancia del Grande Torino. I granata di Giampaolo e i sardi di Eusebio Di Francesco scenderanno in campo tra qualche minuto per la consueta ispezione del terreno di gioco per poi dare inizio al riscaldamento prepartita.

Ore 13 Ancora pochissima gente intorno allo stadio Grande Torino. Anche oggi, come ormai noto, lo stadio sarà aperto solo ad un massimo di 1000 persone. Quello è il numero di biglietti messo a disposizione dalla società granata per Torino-Cagliari. I due pullman delle squadre arriveranno intorno alle 13.40 nell’impianto: poi come di consueto, i giocatori di Torino e Cagliari “assaggeranno” il campo prima di tornare negli spogliatoi e prepararsi al riscaldamento che precederà la partita di oggi. A dirigere sarà La Penna che alle 15 fischierà l’inizio della partita.

Torino-Cagliari: formazioni ufficiali

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Lyanco, Rodriguez; Meite, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli, Belotti. A disposizione: Rosati, Milinkovic-Savic, Bremer, Segre, Verdi, Gojak, Ansaldi, Singo, Edera, Murru, Buongiorno. Allenatore: Giampaolo.



Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, J. Pedro, Sottil; Simeone. A disposizione. Aresti, Vicario, Pisacane, Klavan, Carboni, Caligara, Faragò, Oliva, Ounas, Tramoni, Pavoletti. Allenatore. Di Francesco

Torino-Cagliari: dove vederla in tv e streaming

La sfida Torino-Cagliari sarà trasmessa su Sky, canale 251. In streaming gli abbonati potranno seguirla su SkyGo oppure su NowTv.

Torino-Cagliari: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 15