Dopo Fiorentina e Atalanta, di nuovo una sconfitta: non basta la doppietta di Belotti, c’è anche la papera di Sirigu sul 3-2

Terzo ko di fila in tre partite. Un Torino che resta a zero punti in classifica, unico insieme all’Udinese che però deve ancora giocare. Una sconfitta che arriva dopo quelle contro Fiorentina e Atalanta: il 3-2 maturato al Grande Torino lascia i granata ancora a zero in classifica e apre interrogativi su Giampaolo.

Secondo tempo: non basta Belotti

Come già il primo tempo, anche il secondo vede partire decisamente meglio il Toro. Stesso numero di minuti, quattro, bastano a Belotti per battere ancora Cragno. Cross di Vojvoda dalla sinistra, spizzata di Bonazzoli e gol del Gallo che rimette tutto in parità, 2-2. Serve ai granata per riprendere coraggio dopo un primo tempo decisamente sottotono. Questo non vuol dire che il Cagliari smetta di giocare, al contrario il Toro è costretto a fare grande attenzione ad un Nandez scatenato, che da qualunque posizione è in grado di innescare i compagni. Lo fa per esempio dopo aver sradicato un pallone dai piedi di Meitè lanciando Sottil, si ripete più tardi in occasione del gol. Lascia sul posto Rodriguez e mette in difficoltà Sirigu col suo cross: il portiere non trattiene e Simeone arriva come un falco siglando il 3-2. Siamo al 28’ e ci sarebbe tutto il tempo per riprenderla. Poco dopo Giampaolo richiama Meitè, fischiatissimo, e Vojvoda (meno comprensibile) per inserire Verdi e Singo. La musica non cambia, e il Toro trova il tempo di vedersi anche espellere Milinkovic-Savic per proteste, dopo un presunto fallo di mano nell’area del Cagliari. Il pubblico è sempre più indispettito, Belotti è l’unico a crederci fino all’ultima rovesciata. Ma il Cagliari vede la meta e porta così a casa i tre punti dopo cinque minuti di recupero.

Primo tempo: Joao Pedro e Simeone, Toro avanti

La formazione sorprende: per Torino-Cagliari Giampaolo sceglie di schierare Lukic sulla trequarti e di rinunciare a Bremer, in panchina, per schierare Lyanco. Dopo tre minuti tutto sembra in discesa: Lukic steso da Cragno, il rigore di Belotti trasformato, l’entusiasmo degli spettatori allo stadio, con lo spettro degli zero punti in classifica più lontano. Poi succede quello che spesso è accaduto negli ultimi tempi: una disattenzione della difesa riporta il Cagliari in partita. Al 12′ Joao Pedro, proprio lui, fa 1-1. Tre minuti dopo la seconda doccia fredda: Lyanco scivola in area e Simeone fa esplodere il destro concretizzando l’assist di Nandez che era riuscito a sfondare sulla destra. Toro in tilt, Cagliari rinfrancato e più sereno. Non solo, Cagliari anche molto più pericoloso, tanto che lo si vede di frequente affacciarsi dalle parti di Sirigu. Nel finale di primo tempo sfiora il tris Sottil, ben imbeccato da Nandez: quest’ultimo è una continua spina nel fianco per il Torino.