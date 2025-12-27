Torino-Cagliari, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Ultima partita dell’anno per il Torino che, tra le mura amiche, affronta il Cagliari. La squadra granata è reduce da due vittorie consecutive, quelle contro la Cremonese e il Sassuolo, che le hanno permesso di allontanarsi dalla zona calda della classifica. La formazione sarda nell’ultimo turno è stata invece fermata sul 2-2 dal Pisa. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 15: segui Torino-Cagliari in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Cagliari: il prepartita

Ore 14.27 In campo anche il Cagliari per il consueto riscaldamento

Ore 14.25 Entrano adesso sul terreno di gioco i giocatori del Torino, accolti dagli applausi dello stadio che inizia a riempirsi

Ore 14.15 Adesso è il turno degli estremi difensori sardi che entrano in campo: Caprile, Radunovic e Ciocci

Ore 14.05 Entrano in campo per il riscaldamento i tre portieri del Torino Paleari, Israel e Popa

Ore 14.00 Nel frattempo sono state comunicate le ufficiali delle due squadre: per il Torino torna titolare Simeone in attacco insieme a Ché Adams

Ore 13.35 I pullman delle due squadre sono arrivati, a breve inizierà il riscaldamento in attesa del fischio d’inizio in programma alle 15.

Ore 13 Mancano circa due ore al calcio d’inizio di Torino-Cagliari. Nonostante sia il 27 dicembre, nel capoluogo piemontese è una bella giornata di sole. Baroni per la partita contro il Cagliari, oltre a Coco e Masina impegnati nella Coppa d’Africa, è costretto a rinunciare anche a Ilic, fermatosi proprio a poche dall’inizio della partita. Ancora una volta è stato convocato Sazonov. Sono molte di più le assenze in casa Cagliari, con Pisacane che all’ultimo ha perso anche Mina, pilastro della propria difesa.

Torino-Cagliari: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Vlasic, Asllani, Gineitis, Lazaro; Simeone, Adams. A disp. Israel, Popa, Sazonov, Pellini, Dembélé, Biraghi, Nkounkou, Ilkhan, Anjorin, Casadei, Aboukhlal, Njie, Ngonge, Zapata.All. Baroni.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Deiola; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Prati, Idrissi; Gaetano, Kilicsoy. A disp. Ciocci, Radunovic, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Borrelli, Pavoletti, Obert, Trepy, Cogoni, Esposito. All. Pisacane.

Dove vedere Torino-Cagliari in streaming e in TV

Torino-Cagliari in diretta streaming e TV potrà essere visto su DAZN, che trasmetterà in esclusiva la partita. Per accedere alla piattaforma in streaming sarà necessario essere in possesso di un abbonamento all’applicazione.

Torino-Cagliari: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 15