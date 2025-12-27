Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Torino-Cagliari: in attacco torna titolare Giovanni Simeone
Manca pochissimo al calcio d’inizio di Torino-Cagliari, gara valida per la 17esima giornata di Serie A. Sono state comunicate le formazioni ufficiali. Baroni sceglie Simeone con Adams in attacco dal primo minuto. Confermato titolare Gineitis. Pisacane sorprende e manda in panchina Sebastiano Esposito. Di seguito le scelte ufficiali.
Torino-Cagliari: le formazioni ufficiali
Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Vlasic, Asllani, Gineitis, Lazaro; Simeone, Adams. A disp. Israel, Popa, Sazonov, Dembele, Biraghi, Nkounkou, Casadei, Ilkhan, Anjorin, Aboukhlal, Njie, Ngonge, Zapata, Pellini. All. Baroni.
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Deiola; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Prati, Idrissi; Gaetano, Kilicsoy. A disp. Radunovic, Ciocci, Obert, Di Pardo, Pintus, Cogoni, Rog, Cavuoti, Pavoletti, Esposito, Borrelli, Trepy. All. Pisacane.
