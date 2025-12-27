Ecco i giocatori convocati da Baroni e Pisacane per il match dell’Olimpico di oggi
Un Toro forte della vittorie contro Cremonese e Sassuolo si prepara ad ospitare il Cagliari all’Olimpico. I rossoblù hanno vinto solo una delle ultime 12 partite. Pisacane perde Yerry Mina e Juan Rodriguez per via di un attacco influenzale, Zito Luvumbo e Liteta in Coppa d’Africa. Non convocato Ilic per i granata, prima chiamata invece per Pellini dalla Primavera.
I convocati di Baroni
Ecco i 25 convocati di Baroni:
Portieri: Israel, Paleari, Popa
Difensori: Biraghi, Ismajli, Dembélé, Lazaro, Maripan, Pedersen, Sazonov, Pellini
Centrocampisti: Aboukhlal, Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Nkounkou, Tameze, Vlasic
Attaccanti: Adams, Ngonge, Njie, Zapata, Simeone
I convocati di Pisacane
Ecco la lista dei 23 convocati del tecnico dei rossoblù:
Portieri: Caprile, Radunovic, Ciocci
Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Di Pardo, Pintus, Zappa, Obert, Cogoni
Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Deiola, Prati, Rog, Cavuoti
Attaccanti: Kilicsoy, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Esposito
Ovvio….sta per essere ceduto e si riguarda le gambine…..che infame. Per quanto ringrazi Juric per Vlasic altrettanto lo stamaledico per Iljcic….
Ma regalatelo sto cesso
Nn convocato perché?
Per via della coppa d’Africa
Serbo con passaporto Polacco Algerino?