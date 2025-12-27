Toro.it

Ecco i giocatori convocati da Baroni e Pisacane per il match dell’Olimpico di oggi

Un Toro forte della vittorie contro Cremonese e Sassuolo si prepara ad ospitare il Cagliari all’Olimpico. I rossoblù hanno vinto solo una delle ultime 12 partite. Pisacane perde Yerry Mina e Juan Rodriguez per via di un attacco influenzale, Zito Luvumbo e Liteta in Coppa d’Africa. Non convocato Ilic per i granata, prima chiamata invece per Pellini dalla Primavera.

I convocati di Baroni

Ecco i 25 convocati di Baroni:

Portieri: Israel, Paleari, Popa
Difensori: Biraghi, Ismajli, Dembélé, Lazaro, Maripan, Pedersen, Sazonov, Pellini
Centrocampisti: Aboukhlal, Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Nkounkou, Tameze, Vlasic
Attaccanti: Adams, Ngonge, Njie, Zapata, Simeone

I convocati di Pisacane

Ecco la lista dei 23 convocati del tecnico dei rossoblù:

Portieri: Caprile, Radunovic, Ciocci
Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Di Pardo, Pintus, Zappa, Obert, Cogoni
Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Deiola, Prati, Rog, Cavuoti
Attaccanti: Kilicsoy, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Esposito

Yerry Mina of Cagliari Calcio reacts during the Serie A football match between Torino FC and Cagliari Calcio.
ultimo aggiornamento: 27-12-2025

R2D2
R2D2
44 minuti fa

Ovvio….sta per essere ceduto e si riguarda le gambine…..che infame. Per quanto ringrazi Juric per Vlasic altrettanto lo stamaledico per Iljcic….

Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa

Ma regalatelo sto cesso

direibene18
direibene18
1 ora fa

Nn convocato perché?

Berggreen
Berggreen
45 minuti fa
Reply to  direibene18

Per via della coppa d’Africa

Kawasaki77
Kawasaki77
4 minuti fa
Reply to  Berggreen

Serbo con passaporto Polacco Algerino?

