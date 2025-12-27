Ecco i giocatori convocati da Baroni e Pisacane per il match dell’Olimpico di oggi

Un Toro forte della vittorie contro Cremonese e Sassuolo si prepara ad ospitare il Cagliari all’Olimpico. I rossoblù hanno vinto solo una delle ultime 12 partite. Pisacane perde Yerry Mina e Juan Rodriguez per via di un attacco influenzale, Zito Luvumbo e Liteta in Coppa d’Africa. Non convocato Ilic per i granata, prima chiamata invece per Pellini dalla Primavera.

I convocati di Baroni

Ecco i 25 convocati di Baroni:

Portieri: Israel, Paleari, Popa

Difensori: Biraghi, Ismajli, Dembélé, Lazaro, Maripan, Pedersen, Sazonov, Pellini

Centrocampisti: Aboukhlal, Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Nkounkou, Tameze, Vlasic

Attaccanti: Adams, Ngonge, Njie, Zapata, Simeone

I convocati di Pisacane

Ecco la lista dei 23 convocati del tecnico dei rossoblù:

Portieri: Caprile, Radunovic, Ciocci

Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Di Pardo, Pintus, Zappa, Obert, Cogoni

Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Deiola, Prati, Rog, Cavuoti

Attaccanti: Kilicsoy, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Esposito