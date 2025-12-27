La probabile formazione di Pisacane contro il Toro: il tecnico conferma la difesa a 4 ma perde Mina

Reduce dal pareggio contro il Pisa e dalla sconfitta contro l’Atalanta, il Cagliari si prepara alla trasferta dell’Olimpico Grande Torino. Al 15esimo posto in classifica con 15 punti guadagnati, gli uomini di Pisacane hanno attualmente tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Dopo un buon avvio, i rossoblù hanno vinto solo una delle ultime 12 partite. Per il match contro il Torino Pisacane perde Mina e Rodriguez in difesa per via di attacchi influenzali, Zito Luzumbo e Liteta sono invece impegnati in Coppa d’Africa. Per infortunio ancora fuori Felici, Belotti, Folorunsho e Ze Pedro.

Emergenza in difesa per Pisacane

Prove di 4-2-3-1 per Pisacane alla luce delle assenze di Mina e Rodriguez. Il tecnico dei rossoblù ha provato Luperto e Deiola al centro della difesa, con Zappa largo a destra e Obert leggermente in vantaggio su Idrissi a sinistra.

In tre per due maglie invece in mediana, Mazzitelli e Adopo dovrebbero partire dal primo minuto, insegue invece Prati.

Palestra avanza sulla trequarti

Sulla trequarti avanza invece Palestra, che dovrebbe agire sul centro-destra con Sebastiano Esposito sulla corsia opposta. Dietro la punta, confermato invece Gaetano.

La novità dovrebbe essere invece ancora una volta la presenza di Kilicsoy. Dopo tre mesi da comprimario, il turco va verso la seconda titolarità consecutiva, favorito su Borrelli.

La probabile formazione del Cagliari

Ecco i probabili 11 a cui si affiderà Pisacane per la sfida contro il Torino.

Probabile formazione Cagliari (4-2-3-1): Caprile, Zappa, Luperto, Deiola, Obert; Adopo, Mazzitelli; Palestra, Gaetano, Esposito; Borrelli. A disp: Radunovic, Ciocci, Idrissi, Di Pardo, Pintus, Cogoni, Prati, Rog, Cavuoti, Borrelli, Pavoletti, Trepy. All. Pisacane

Indisponibili: Mina, Rodriguez, Belotti, Felici, Folorunsho, Luvumbo, Liteta

Squalificati: nessuno