Rifiatano alcuni dei titolari, da Milinkovic a Rodriguez e Djidji: ecco chi potrebbe giocare contro il Cittadella

Nemmeno il tempo di digerire a dovere la sconfitta nel derby che il Torino è già pronto per scendere in campo. Tempo di Coppa Italia per i granata, in campo domani alle 21 per il match dei sedicesimi col Cittadella. L’occasione per Juric di far rifiatare qualche titolare senza sconvolgere troppo una formazione che ha come obiettivo quello di qualificarsi senza fare alcuna figuraccia. Il primo avvicendamento sarà probabilmente quello in porta: ci sarà Berisha e non Milinkovic-Savic a difendere i pali granata. Cambi anche in difesa e in mezzo al campo.

Difesa con Zima

Dietro rifiateranno certamente Djidji e Rodriguez ma pure Schuurs dovrebbe partire dalla panchina: tornerà titolare Buongiorno e dal 1′ si rivedrà anche Zima, che mai quest’anno ha giocato titolare. Il terzo giocatore della retroguardia potrebbe essere uno tra Adopo e Bayeye: non due difensori ma nella necessità hanno già ricoperto quel ruolo.

Ilkhan di nuovo titolare

In mezzo al campo si potrebbe rivedere Ricci in coppia con Ilkhan, con Lukic e Linetty in panchina. Sulle fasce invece probabile l’avvicendamento di Aina e Lazaro con Singo e Vojvoda. Turnover pure sulla trequarti: Seck e Karamoh alle spalle di Pellegri: stavolta la punta ci sarà dal 1′.

Torino, la formazione contro il Cittadella

La probabile formazione del Torino di domani:

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Berisha; Adopo, Zima, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilkhan, Vojvoda; Seck, Karamoh; Pellegri. A disp. Milinkovic-Savic, Gemello, Djidji, Rodriguez, Schuurs, Bayeye, Aina, Lazaro, Garbett, Lukic, Linetty, Radonjic, Vlasic, Miranchuk. All. Juric

Indisponibili: Sanabria