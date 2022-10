Il portiere del Torino, Milinkovic-Savic, ha parlato della sconfitta del Torino nel derby e analizzato il match contro i bianconeri

“Ci è mancato solo il gol”. Così il portiere del Torino, Milinkovic-Savic, dopo la sconfitta del Torino nel derby: “Sono contento per come i ragazzi hanno fatto la partita, c’è mancata cattiveria negli ultimi metri per portare la partita dalla nostra parte, purtroppo è successo il contrario”, ha spiegato il portiere. “Il mister ci ha preparato per i piazzati, purtroppo è andato male”. Sui tifosi: “Mi dispiace perché vedo quanto i tifosi ci tengono a questa partita”. Sulla Nazionale: “Ci mancano ancora delle partite poi ci sarà tempo per pensare a quello”. Sulla Coppa Italia. “Già da domani abbiamo la testa a quella partita, dobbiamo superare il turno”.