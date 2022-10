Il brasiliano su Instagram festeggia la vittoria della Juventus sul Torino: in granata non aveva mai vinto una stracittadina

Una foto di squadra, un #forzajuve come hashtag: così Bremer festeggia sui social la vittoria sulla sua ex squadra, sottolineando come sia stato il suo primo derby vinto. In granata del resto non ci era mai riuscito: l’ultima vittoria risale al 2015, ben prima dell’arrivo del difensore. Bremer sui social: “Felice per la prima vittoria nel derby”. Ecco il post: