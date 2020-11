Le ultime dal Grande Torino: ancora panchina per Nkoulou. C’è Belotti

Le formazioni ufficiali di Torino-Crotone / In difesa confermata la coppia Bremer-Lyanco. Ancora panchina per Nkoulou

Nulla di fatto per Nkoulou che anche in Torino-Crotone partirà dalla panchina. Esattamente come già capitato nelle settimane passate, il tecnico Marco Giampaolo ha scelto di continuare a puntare sulla coppia Lyanco-Bremer al centro della difesa. E anche sugli esterni arrivano le conferme di Vojvoda, con Singo eventualmente pronto a subentrare a partita in corso, e Rodriguez. Nessuna novità nemmeno a centrocampo dove Rincon agirà ancora da play con Meité e Linetty al suo fianco. In attacco, ce la fa Belotti che stringe i denti e parte titolare anche contro il Crotone per trascinare il Torino. Insieme a lui spazio a Verdi con Lukic alle loro spalle.

Torino-Crotone, le formazioni ufficiali

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. A disposizione: Milinkovic-Savic, Ujkani, Nkoulou, Buongiorno, Murru, Singo, Ansaldi, Segre, Gojak, Edera, Bonazzoli, Zaza. Allenatore. Giampaolo



Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Benali, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy. A disposizione. Festa, Crespi, Cuomo, Djidji, Golemic, Crociata, Eduardo, Petriccione, Rojas, Rispoli, Zanellato, Siligardi. Allenatore. Stroppa