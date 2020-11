Torino, la probabile formazione: tornano Rodriguez e Meité - Toro.it

La probabile formazione del Torino contro il Crotone: Giampaolo mantiene gli equilibri, Lukic alle spalle di Verdi e Belotti

Non c’è un undici tipo, esistono squadre più o meno affidabili. Con questo principio, Marco Giampaolo si è approcciato alla sfida contro il Crotone, la quinta in due settimane per il suo Torino, tenuto sotto controllo, per questo, anche nei livelli fisici e psicologici dei suoi interpreti. Rispetto al recupero vincente di Genova, qualche cambio ci sarà. L’eroico Belotti – che a Marassi ha voluto scendere in campo a tutti i costi nonostante un piccolo infortunio al ginocchio – è regolarmente a disposizione e avrà la fascia da capitano al braccio. A circondarlo, in campo, torneranno dall’inizio Meité, Rodriguez e Vojvoda. E anche Nkoulou, dopo tre panchine consecutive, potrebbe ricomparire tra i titolari.

Torino-Crotone: la probabile formazione di Giampaolo

In difesa, come detto, cambieranno sicuramente i terzini. Singo e Murru lasceranno spazio al 27 e al 13. Al centro persistono i consueti ballottaggi. Alla fine potrebbe spuntarla ancora Lyanco (qui abbiamo provato a spiegarvi perché il brasiliano ha trovato tanta continuità), che finirebbe in coppia con Nkoulou. Ma Bremer non è a priori escluso: il tecnico deciderà nella mattinata della partita.

In mezzo al campo, Gojak lascerà spazio a Meité, Rincon non abbandonerà la cabina di regia e Linetty si posizionerà sul centrosinistra. Davanti, si proseguirà sulla scia dell’equilibrio: Lukic farà il trequartista, Belotti e Verdi saranno i terminali offensivi. Bonazzoli dovrebbe partire nuovamente fuori per poi dare un contributo a partita in corso.

Probabile formazione Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. A disposizione: Milinkovic-Savic, Ujkani, Bremer, Buongiorno, Murru, Singo, Ansaldi, Segre, Gojak, Edera, Bonazzoli, Zaza. Allenatore. Giampaolo

Indisponibili: Baselli, Millico, Izzo