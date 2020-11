Riscatto Lyanco: ecco perché Giampaolo non può fare più a meno di lui - Toro.it

C’era innanzitutto da tutelare un patrimonio del Torino, poi Lyanco si è rivelato utile al modo di giocare di Giampaolo. Che ora, se può, non lo toglie

Titolare nelle ultime quattro partite consecutive in Serie A, in campo per centoventi minuti nella sfida di Coppa Italia contro il Lecce: ora Lyanco è inamovibile, nel Torino di Marco Giampaolo. E a tornare con la testa ai mesi di mercato, quasi non sembra vero. Sì, perché il brasiliano era al passo d’addio. Aveva espresso al club la volontà di partire, magari in direzione Lisbona, dove lo Sporting lo avrebbe accolto a braccia aperte. Alla fine l’accordo non si è trovato e lui è rimasto, non privo di rimpianti. Il Toro, però, non si poteva permettere di far marcire in panchina un patrimonio (l’ex San Paolo è un classe ’97 di prospettiva); mentre Giampaolo non aveva bisogno di un altro deluso in rosa, oltre a Izzo, l’altro partente mancato. Tanto valeva reintegrarlo a pieno titolo nel progetto tecnico.

Nkoulou finisce in panchina, lui no: ecco il motivo

Il tentativo è riuscito. Giusto il tempo di rimettersi pienamente in forma, poi Lyanco non ha più perso un minuto. Ed è addirittura riuscito nell’impresa di scalzare Nkoulou, che è finito in panchina nelle ultime tre partite di Serie A.

Il motivo è anche tattico. Il 4 ha caratteristiche che l’allenatore granata reputa uniche, nel pacchetto di centrali a disposizione. E’ quello che ha la personalità per gestire l’inizio della manovra: non ha paura di portare il pallone alla ricerca della giusta traiettoria. Anche mettendoci un pizzico di incoscienza, come a Genova, quando con un retropassaggio horror stava per regalare a Scamacca il gol dell’1-2 in anticipo.

Bremer e Nkoulou sono ritenuti invece più simili per caratteristiche: meno intraprendenti, più attenti in copertura. Per questo, spesso, si sono alternati al fianco di Lyanco. Che ora è difficile da togliere dall’undici titolare, nonostante un’estate passata con la valigia in mano.