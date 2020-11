Belotti e Lukic come Ibra-Leao: sono la coppia gol migliore della A - Toro.it

Nove gol in due come Ibrahimovic e Leao e meglio di Lukaku e Lautaro: Belotti e Lukic sono la coppia gol che non ti aspetti. E nel Torino…

Andrea Belotti, in un inizio di campionato da record, ha messo insieme sei gol e due assist. In entrambi i casi, a beneficiare dei suoi passaggi decisivi è stato Sasa Lukic – a Reggio Emilia e contro il Genoa -, che dal canto suo ha messo dentro tre gol e, per contare proprio tutti i contributi evidenti alla fase offensiva, si è anche conquistato il rigore trasformato dal Gallo in Torino-Cagliari. Totale? Nove gol in due, sui dodici complessivi messi a segno dal Toro in queste prime sei giornate. Il 9 più il 7, ovvero la coppia realizzativa che non ti aspetti: la migliore della Serie A. Prolifica quanto quella formata da Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao, cannonieri del Milan capolista. Lo svedese e il brasiliano, insieme, hanno siglato fin qui esattamente nove delle quattordici reti rossonere.

Le coppie gol più prolifiche della Serie A 20/21

Parallelismi inattesi, perché la classifica tutto permette meno che un qualunque paragone tra la travolgente truppa di Pioli e quella di Giampaolo, che è “ancora sotto un treno”, per dirla con il suo allenatore. Belotti e Lukic hanno trascinato i compagni, fin qui. E pesano sulla produzione quanto Simeone e Joao Pedro nel Cagliari, in gol anche loro nove volte a fronte di dodici gol totali segnati dai rossoblu.

Al momento, trequartista e attaccante del Torino (che Giampaolo ha trasformato così) segnano più di una delle coppie più prolifiche dello scorso campionato: Lukaku e Lautaro Martinez. I terminali dell’attacco dell’Inter venivano da un campionato da 37 gol, oggi sono fermi a otto. Un piccolo primato per il duo granata che non ti aspetti.