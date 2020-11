Nkoulou non è più intoccabile: 3 panchine di fila, non è la prima scelta

Il camerunese è stato messo in discussione dalle scelte di Giampaolo nelle ultime partite, che vuole fargli fare turnover con i compagni

Un primo anno al Toro all’insegna delle perfezione, poi una discesa lenta. Il rendimento di Nkoulou si è capovolto completamente nel tempo, seguendo una curva che non è più riuscita a toccare l’apice, ma che si è fermata in una sorta di limbo, dal quale è difficile uscire. E le parole di Giampaolo fanno trasparire il calo che gli ha fatto perdere quell’immunità mantenuta per i primi due anni in granata. Da intoccabile, il camerunese è infatti diventato uno dei tanti. Sembrerebbe inoltre che il tecnico gli preferisca i compagni di reparto attualmente.

Nessuna prima scelta per la difesa di Giampaolo

Un turnover continuo è l’idea che il tecnico granata vuole concretizzare: “Qualche giorno fa ho parlato ai miei tre difensori e ho detto loro che sono tre grandi giocatori ma che uno deve stare fuori in ogni partita, magari a giro. Ho piena fiducia in tutti e tre, tant’è che nelle ultime partite li ho anche messi tutti e tre insieme snaturando il mio modo di giocare”. Queste le parole di Giampaolo nel post-partita con il Genoa, che fanno trasparire un livellamento nelle gerarchie. Ha però voluto sottolineare la propria stima per Nkoulou, definendolo “un gran giocatore”.

Nkoulou perde la titolarità come nella scorsa stagione

Un complimento insufficiente a farlo restare una spanna sopra gli altri, soprattuto dopo questo inizio di stagione discutibile, che gli è costato la titolarità in tre diverse partite. Dopo la trasferta di Cagliari è infatti subentrato contro Sassuolo e Lazio, restando a guardare contro il Genoa. Mai così poche presenze dall’inizio della scorsa stagione, dopo la diatriba avuta con Mazzarri e la società a causa della mancata cessione. In quell’occasione, era stato out dai convocati per le prime 4 partite, tornando in panchina solo contro il Milan.