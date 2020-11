Cairo, esposto alla Procura per il caso tamponi-Lazio - Toro.it

Il presidente Urbano Cairo avrebbe scritto alla Procura federale dopo il caso tamponi che riguarda la Lazio e che sta sollevando un polverone

Un polverone, quello che si sta sollevando intorno alla Lazio per il caso tamponi. E secondo quanto riporta Repubblica, anche il presidente del Torino vorrebbe vederci chiaro, essendo il club direttamente coinvolto visto che domenica scorsa al Grande Torino ha incontrato la Lazio, perdendo oltretutto anche per il gol di un giocatore – Immobile – risultato positivo pochi giorni prima ma negativo prima dei granata. Il quotidiano specifica che l’esposto di Cairo, che per conoscenza è stato inviato anche alla Federcalcio, sarebbe al momento fondato su “notizie di stampa”, quelle circolate dopo l’intervento dell’Uefa, per possibili violazioni del protocollo prima della sfida di domenica scorsa.

Tamponi Lazio, il caso Immobile è emblematico

Un caso che continuerà a far discutere, anche perché nel caso di Immobile si potrebbe verificare quanto già accaduto. L’attaccante dopo la sfida col Torino è risultato di nuovo positivo (e quindi per la seconda volta di fila non ha giocato in Champions) ma poi di nuovo negativo (e quindi potrebbe essere in campo con la Juventus): e ora anche il club bianconero potrebbe chiudere ulteriori valutazioni.