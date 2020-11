Toro, l’allenamento di oggi: Millico di nuovo in gruppo

L’allenamento di oggi al Fialdelfia del Torino in vista del Crotone ha visto rientrare Millico. Personalizzato per Izzo

Dopo la sfida contro il Genoa, il Torino è tornato subito al lavoro in vista della sfida di domenica contro il Crotone. Buone notizie per Giampaolo, che ha recuperato Vincenzo Millico. Ancora del lavoro personalizzato invece per Armando Izzo, out da qualche tempo ormai. Chi ha giocato contro il Genoa ha svolto del lavoro defaticante in piscina, mentre gli altri si sono concentrati sulla parte tattica nella sessione di lavoro mattutina. Per domani è previsto un allenamento pomeridiano.