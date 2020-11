Belotti largo crea spazi a Lukic: così il 7 è diventato bomber - Toro.it

L’intuizione di Longo di allargare Belotti a sinistra viene sfruttata anche da Giampaolo: a trarne beneficio sono Lukic e il Torino

La scorsa stagione aveva stupito, ma anche fatto storcere qualche naso, l’idea di Moreno Longo di allargare a sinistra Andrea Belotti per farlo poi accentrare, lasciando Simone Zaza a battagliare con i difensori avversari. Eppure così facendo il Gallo aveva ripreso a segnare con continuità (era andato in gol per sette partite consecutive) e aveva notevolmente alzato il livello delle proprie prestazioni. Anche con Marco Giampaolo il capitano del Torino si allarga molto sulla sinistra, facendo più o meno gli stessi movimento del finale della scorsa stagione e a giovarne questa volta è Sasa Lukic.

Torino: Belotti e Verdi si allargano, Lukic si inserisce

Non è un caso se il numero 7 è andato a segno in tutte e tre le ultime partite giocate e se, soprattutto, in ogni gara ha molte più possibilità di andare alla conclusione. Nel 4-3-1-2 visto negli ultimi match al fianco di Belotti ha sempre giocato Simone Verdi, un giocatore che per caratteristiche è certamente più un’ala che una punta centrale: con il numero 24 che spesso si allarga a destra il Gallo dall’altra parte che si allarga a sinistra, Lukic ha spesso la possibilità di inserirsi centralmente e aggredire gli spazi che si creano, come si è visto contro il Genoa ma anche in precedenza contro la Lazio.

Torino: i movimenti delle punte contro il Genoa

Il gol del momentaneo 0-2 al Genoa è la sintesi perfetta di quello che Giampaolo chiede al suo terzetto offensivo: Belotti ha ricevuto palla sulla sinistra, Verdi con un movimento in diagonale è andato ad attaccare, Lukic ha avuto lo spazio per inserirsi centralmente costringendo Pellegrini a un tanto disperato quanto inutile tentativo di salvare la propria squadra, l’unico risultato prodotto è stato che nel tabellino dei marcatori è finito il nome del terzino rossoblù anziché, per la seconda volta, quello del 7 granata. Nella ripresa si è ripresentata una situazione, con il traversone di Belotti che questa volta è arrivato da destra e Lukic, sempre in posizione centrale, stavolta ben anticipato da un avversario.