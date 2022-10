Torino-Empoli, diretta della partita di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Nona giornata della Serie A 2022-2023. Il Torino riceve l’Empoli nel match dell’ora di pranzo: la squadra di Juric è reduce tra sconfitte di fila, mentre i toscani hanno il dente avvelenato dopo il ko col Milan maturato nel finale, dopo che era stato raggiunto il pari. L’allenatore del Torino (che non sarà in panchina perché squalificato) ha recuperato l’intero gruppo, qualche assenza per Zanetti che non avrà Grassi in cabina di regia. Segui in diretta Torino-Empoli su Toro.it.

Torino-Empoli: il prepartita

Ore 11.54 Fischi dei tifosi presenti allo stadio: in campo per il riscaldamento è entrato l’Empoli. Poco prima c’era stato l’ingresso della terna: Fourneau si scalda con i suoi assistenti sul terreno del Grande Torino.

Ore 11.40 In campo ci sono ora i portieri dell’Empoli. Pochi minuti dopo ecco andare a scaldarsi sotto la Maratona i tre estremi difensori del Torino, Milinkovic-Savic, Berisha e Gemello

Ore 11.15 Tocca ora alle Academy del Torino sfilare: un fiume di giovani granata fa il giro dell’impianto. Poi i ragazzi vanno ad occupare la Curva Primavera, da dove seguiranno la partita.

Ore 11.10 I pullman delle due squadre sono arrivate al Grande Torino. Ricognizione per le due squadre: l’ex Pjaca saluta i compagni in granata con lui lo scorso anno. Lo stadio è ancora praticamente vuoto: pochissimi i tifosi sugli spalti.

Ore 10.30 Ancora pochi tifosi intorno allo stadio ma intorno al Grande Torino, dove fra due ore comincerà la sfida tra i granata e l’Empoli, le presenze aumenteranno certamente nella prossima mezz’ora, in tempo per l’arrivo dei pullman. Una volta all’interno dell’impianto, classica ricognizione, poi il riscaldamento che precederà la sfida tra le squadre di Juric e Zanetti.

Torino-Empoli: formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Aina; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Buongiorno, Zima, Singo, Vojvoda, Ricci, Ilkhan, Radonjic, Seck, Karamoh, Pellegri. All. Paro (Juric squalificato).

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Cambiaghi, Lammers. A disp.: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, Henderson, Satriano, Pjaca, Ekong, Degli Innocenti, Fazzini, Destro, Stojanovic, Baldanzi, Guarino. All. Zanetti.

Torino-Empoli: dove vederla in tv e streaming

La partita Torino-Empoli in diretta sarà trasmessa in streaming su Dazn, piattaforma che detiene i diritti per le sfide di Serie A del triennio 2021-2024. La diretta web sarà invece disponibile su Toro.it.

Torino-Empoli: la diretta

Calcio d’inizio alle 12.30