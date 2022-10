Sintesi e commento del primo tempo della sfida tra Torino ed Empoli, nona giornata del campionato di Serie A 2022-2023

Per la sfida all’Empoli, l’ultima prima del derby, Juric (squalificato, c’è Paro in panchina) sceglie Schuurs per la difesa mentre sulle fasce non schiera Singo: ci sono Aina e Lazaro. Davanti il ballottaggio lo vince Miranchuk, titolare di nuovo con Vlasic: Radonjic in panchina. Subito Aina scalda i guantoni di Vicario al 1′, con una conclusione che il portiere devia in angolo. L’episodio che potrebbe già cambiare la partita arriva all’8′. Fourneau dopo un contrasto all’apparenza banale mostra il rosso a Sanabria, incredulo. Era già successo a San Siro e come allora anche stavolta il Var richiama l’arbitro, che tramuta il cartellino in giallo. Più Toro che Empoli: Vicario tiene in piedi la squadra con le sue parate, i granata cercano il colpo in grado di cambiare le sorti del match. Al 27′ la rete arriva, dopo una bella azione. Segna Miranchuk, lo stadio esulta e lo stesso fa la squadra, però ancora il Var Mazzoleni attira l’attenzione di Fourneau. C’è un fuorigioco di Sanabria ad inizio azione, motivo per cui arriva l’annullamento. Al 40′ strappa applausi Schuurs: prima sbroglia in area, poi parte palla al piede e fa tutto il campo, incitato dallo stadio, arrivando fino in area e riuscendo pure a proteggere un pallone. Al 43′ gol di Sanabria annullato già da Fourneau in campo, e verificato anche con un silent check. Gran tiro dalla lunga distanza di Aina, c’è la risposta di Vicario. Dopo un minuto di recupero si va al riposo sullo 0-0.