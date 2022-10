Djidji non marca Destro e Milinkovic-Savic è lento e spinge poco sulle gambe in occasione del gol avversario: le pagelle di Torino-Empoli

MILINKOVIC-SAVIC 5: troppo lento e per nulla reattivo sulla rovescia di Destro con cui l’Empoli passa in vantaggio a inizio secondo tempo. Il portiere del Torio si tuffa in ritardo e senza spingere sulle gambe non riuscendo ad arrivare sul pallone)

DJIDJI 5: anziché stare incollato a Destro in occasione del gol gli lascia tutto lo spazio per provare con estrema facilità la rovesciata. Una leggerezza in fase difensiva che il Torino paga a caro prezzo. (st 43′ KARAMOH 6: è suo il tiro-cross non trattenuto da Vicario da cui nasce il gol del pareggio)

SCHUURS 6,5: viene preferito a Buongiorno al centro della difesa e la scelta si rivela azzeccata. Il centrale olandese è autore di un’altra prestazione di grande qualità. Non sbaglia nulla in fase difensiva ed è autore anche di alcune ottime iniziative palla al piede.

RODRIGUEZ 6: solita prestazione ordinata e senza sbavature da parte del difensore svizzero che, nella sua zona di campo, non fa passare nessuno. E’ una certezza come al solito.

