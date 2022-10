Le parole del difensore olandese Perr Schuurs dopo il pareggio 1-1 contro l’Empoli: Lukic ha risposto a Destro

Ha commentato Per Schuurs la partita pareggiata contro l’Empoli: “Non sono felice dell’1-1 ma è stata una buona prestazione. Per quanto riguarda me ci sono aspetti da limare ma anche grazie allo staff sto migliorando settimana dopo settimana”, ha spiegato il difensore dopo il pareggio contro i toscani. Sul derby, la prossima partita: “Abbiamo la testa ancora a questa partita ma dobbiamo subito pensare alla prossima, dovremo dimostrare tutto il nostro valore anche per i tifosi”.