Torino-Empoli, diretta della partita del campionato di Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Allo stadio Olimpico Grande Torino si gioca Torino-Empoli, partita valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La squadra di Ivan Juric è reduce dal pareggio sul campo del Frosinone e cerca ora una vittoria per restare in corsa per il settimo posto in classifica, anche la formazione di Aurelio Andreazzoli ha pareggiato l’ultima gara giocata (1-1 contro il Lecce) e ha bisogno di punti per cercare di uscire dalla zona retrocessione. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 20.45: segui Torino-Empoli in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Empoli: la diretta

1′ Inizia la partita

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio della partita alle ore 20.45

Torino-Empoli 0-0: il tabellino

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Sazonov, Djidji, Zima, Lazaro, Soppy, Ricci, Gineitis, Seck, Karamoh, Radonjic, Pellegri. All. Juric.

Empoli (4-2-3–1); Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grass; Maleh, Fazzini, Shpendi; Cambiaghi. A disp. Perisan, Caprile, Walukiewicz, Bastoni, Marin, Maldini, Baldanzi, Gyasi, Ranocchia, Destro, Cancellieri. All. Andreazzoli.

Torino-Empoli: il prepartita

Ore 20.30 Le squadre rientrano negli spogliatoi: fra poco l’inizio del match, preceduto dalla lettura delle formazioni.

Ore 20.07 Le squadre sono entrate in campo per il riscaldamento, dopo l’ingresso dei portieri. Nel frattempo sono state rese note le formazioni ufficiali: Linetty torna dalla squalifica, Tameze è ancora in difesa.

Ore 18.45 Serata fredda a Torino dove fra circa due ora si giocherà la partita tra il Toro e l’Empoli. Ivan Juric ha nuovamente inserito nell’elenco dei covocati Nemanja Radonjic, assente per motivi disciplinari sia contro l’Atalanta che contro il Frosinone. Gli unici giocatori a cui deve rinunciare sono gli infortunati Ange N’Guessan e Perr Schuurs. Anche Aurelio Andreazzoli deve fare i conti con qualche forfait, non avrà per esempio a disposizione l’attaccante Ciccio Caputo.

Dove vedere Torino-Empoli in streaming e in TV

La partita Torino-Empoli, in diretta, sarà visibile su DAZN e Sky Sport. La prima, infatti, detiene i diritti del campionato italiano fino al 2029, mentre Sky ha la possibilità di scegliere tre partite da far visionare per ogni giornata. Per poter assistere alla sfida basterà avere un abbonamento per entrambe le piattaforme e, nel caso di DAZN, scaricare l’applicazione su smartphone, tablet, pc, Xbox o PlayStation. Su Sky la partita può essere vista su Sky Sport (canale 251) e su Sky Sport Calcio (canale 202). Torino-Empoli in streaming può essere vista anche su Now TV.

Torino-Empoli: le formazioni ufficiali

