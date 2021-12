Le formazioni ufficiali di Torino-Empoli: ecco le scelte di Juric e Andreazzoli per il posticipo di Serie A

Ivan Juric sceglie – per forza – Antonio Sanabria, per guidare l’attacco del suo Torino contro l’Empoli. I granata, infatti, hanno perso il Gallo nella trasferta di Roma per un brutto infortunio muscolare che lo terrà fuori a lungo. E’ stato meno grave, invece, l’acciacco che ha colpito Djidji, ma anche il difensore manca all’appello e sarà sostituito da Zima, nella linea a tre. La sorpresa più grande, però, è in attacco: non c’è Josip Brekalo nel tridente titolare, bensì Marko Pjaca, che torna dal primo minuto a quasi tre mesi dall’ultima volta (Torino-Salernitana, 12 settembre). Per il resto, tante conferme: Lukic e Pobega presidiano la mediana, con Singo e Aina sulle fasce, e Juric non rinuncia a Praet nonostante gli impegni ravvicinati.

Torino-Empoli: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Singo, Pobega, Lukic, Aina; Pjaca, Praet; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Izzo, Vojvoda, Baselli, Kone, Rincon, Brekalo, Linetty, Zaza, Warming. All. Juric.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Marchizza; Henderson, Ricci, Bandinelli; Zurkowski; Di Francesco, Pinamonti. A disp. Ujkani; Stulac, Mancuso, Cutrone, Bajrami, La Mantia, Fiamozzi, Asllani, Tonelli, Haas, Ismajli, Parisi. All. Andreazzoli