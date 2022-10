Torino-Empoli, le formazioni ufficiali: come annunciato c’è Schuurs al centro della difesa granata, in attacco c’è Sanabria

Ancora fiducia ad Aleksej Miranchuk: Ivan Juric ha scelto di confermare la coppia di trequartista già vista dal primo minuto nella partita contro il Napoli lasciando ancora una volta fuori, almeno all’inizio, Nemanja Radonjic. L’attacco del Torino nella partita contro l’Empoli è quindi formato da Miranchuk e Vlasic alle spalle di Sanabria. Come preannunciato in difesa torna titolare Perr Schuurs ma la sorpresa riguarda le fasce: in panchina sia Singo che Vojvoda, giocano Lazaro e Aina. Nell’Empoli invece Zanetti ha preferito Bajrami all’ex Pjaca come trequartista.

Torino-Empoli: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Linetty, Lukic, Aina; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Buongiorno, Zima, Singo, Vojvoda, Ricci, Ilkhan, Radonjic, Seck, Karamoh, Pellegri. All. Paro.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Cambiaghi, Lammers. A disp.: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, Henderson, Satriano, Pjaca, Ekong, Degli Innocenti, Fazzini, Destro, Stojanovic, Baldanzi, Guarino. All. Zanetti.