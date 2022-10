I convocati di Torino-Empoli, nono turno di campionato di Serie A: ecco i giocatori chiamati da Juric e Zanetti

Mancano poche ore al match che vedrà il Torino di Juric sfidare l’Empoli di Zanetti. Rosa al completo per il croato, che ha recuperato anche Ricci, Pellegri e Vojvoda, gli ultimi ad occupare un posto in infermeria. Diverso è invece per il tecnico ex Venezia: oltre a Tonelli, si aggiungono alla lista Grassi, che si è rotto una costola, Akpa Akpro, per una lesione al bicipite femorale, e Ismaijli, a causa di un problema muscolare. Nessuno squalificato per la sfida in programma alle 12.30 al Grande Torino.

Convocati Torino-Empoli: le scelte di Juric

Ecco i 26 convocati di Juric:

Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic

Difensori: Aina, Bayeye, Rodriguez, Buongiorno, Djidji, Lazaro, Schuurs, Singo, Zima, Vojvoda

Centrocampisti: Adopo, Garbett, Ilkhan, Linetty, Lukic, Ricci

Attaccanti: Radonjic, Sanabria, Vlasic, Miranchuk, Seck, Karamoh, Pellegri

Convocati Torino-Empoli: le scelte di Zanetti

In attesa di comunicazioni ufficiali