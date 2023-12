Le ultime dallo Stadio Olimpico Grande Torino in vista di Torino-Empoli: in mezzo al campo gioca Linetty, nell’Empoli non ce la fa Baldanzi

Manca meno di un’ora a Torino-Empoli, e sono state comunicate le formazioni ufficiali. Tra i granata torna Linetty in mezzo al campo, con Ricci che va in panchina. Confermato Tameze in difesa, così come anche la coppia Sanabria-Zapata in avanti. Tra i toscani non ce la fa Baldanzi, che va in panchina. Di seguito le formazioni ufficiali.

Torino-Empoli: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Sazonov, Djidji, Zima, Lazaro, Soppy, Ricci, Gineitis, Seck, Karamoh, Radonjic, Pellegri. All. Juric.

Empoli (4-2-3–1); Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grass; Maleh, Fazzini, Shpendi; Cambiaghi. A disp. Perisan, Caprile, Walukiewicz, Bastoni, Marin, Maldini, Baldanzi, Gyasi, Ranocchia, Destro, Cancellieri. All. Andreazzoli.