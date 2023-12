Prima della sfida tra Torino e Empoli, l’attaccante granata Tonny Sanabria ha parlato ai microfoni di Dazn

È il momento di Torino-Empoli. Sfida importante per i granata, che vogliono fare di tutto per portare a casa i tre punti. È di questo avviso anche Tonny Sanabria, che è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita dichiarando: “Penso che sappiamo tutti che loro tecnicamente sono giocatori importanti, che sicuramente verranno qua a fare il loro lavoro. Noi dobbiamo essere pronti a fare la miglior prestazione possibile, speriamo che oggi sia una gran serata per tutti“.