Il dt del Torino, Davide Vagnati, ha parlato ai microfoni di Sky prima dell’inizio della partita: “Dobbiamo fare tutti di più”

Prima del calcio d’inizio di Torino-Empoli, il dt granata, Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di Sky: “Secondo me, per quanto riguarda il discorso dei numeri, è una questione generale, non solo di attaccanti. Dobbiamo essere tutti più partecipi nella ricerca del gol: anche il centrocampista, la palla inattiva del difensore, l’esterno che taglia e fa gol…”.

Vagnati: “L’Under 23? Ne stiamo parlando”

Poi su Sanabria: “Dobbiamo fare di più tutti. Sanabria da quando è arrivato è un giocatore importante per noi, l’anno scorso ha fatto un girone di ritorno incredibile e quest’estate abbiamo parlato con lui: siamo contenti che sia qui con noi e siamo contenti, è un giocatore importante per il Torino”.

Infine, Vagnati ha parlato anche della possibilità che il Torino faccia la squadra Under 23: “L’Under 23? Sì, col presidente è un paio d’anni che ne stiamo parlando e ci stiamo ragionando. È una cosa seria, va fatta al momento giusto, sia dal punto di vista dei giocatori, perché è inutile fare la seconda squadra e andare a prendere giocatori in giro. Serve uno zoccolo duro del Torino, quindi stiamo lavorando col settore giovanile: il prima possibile cercheremo di metterci lì per capire se ci sono le condizioni giuste per poterla fare, è uno step importante per il futuro del calcio”.