Torino-Fiorentina, diretta della partita di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Fiorentina è una sorta di finale per la squadra granata, una partita da non sbagliare assolutamente per non rischiare di vedere definitivamente svanire l’obiettivo ottavo posto in classifica, che potrebbe anche valere la qualificazione alla prossima Conference League. La squadra granata e quella viola hanno gli stessi punti in classifica, 49, e sono distanti tre lunghezze dal Monza che ha vinto per 2-1 nell’anticipo di venerdì contro il Sassuolo. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 15, segui Torino-Fiorentina in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Fiorentina: il prepartita

Ore 13.00 Cielo grigio su Torino quando mancano ancora due ore alla partita fra il Toro e la Fiorentina. I primi tifosi sono già arrivati nei pressi dello stadio Olimpico Grande Torino che, quest’oggi, dovrebbe essere quasi totalmente pieno: sono infatti attesi oltre 20.000 spettatori per una partita che, come dicevamo in precedenza, è un vero e proprio scontro diretto per l’ottavo posto. Ivan Juric ha recuperato a sorpresa Antonio Sanabria, oltre ad Aleksey Miranchuk e a Karol Linetty. L’unico giocatore ancora indisponibile è Nemanja Radonjic. E’ tornato tra i convocati anche David Zima, assente proprio dalla partita di andata contro la Fiorentina. Diverse assenze nei viola: Vincenzo Italiano, dopo l’impegno di giovedì in Conference League contro il Basilea e con alle porte la finale di Coppa Italia di mercoledì contro l’Inter, ha scelto di tenere a riposo Sofyan Amrabat e Nico Gonzalez

Torino-Fiorentina: le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Seck. A disp. Gemello, Fiorenza, Rodriguez, Bayeye, Gravillon, Zima, Lazaro, Aina, Adopo, Vieira, Gineitis, Linetty, Pellegri, Karamoh, Sanabria. All. Juric

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Duncan, Mandragora; Ikoné, Barak, Saponara; Cabral. A disp. Cerofolini, Vannucchi, Kayode, Dodò, Ranieri, Milenkovic, Biraghi, Sottil, Castrovilli, Bianco, Brekalo, Jovic, Kouamé. All. Italiano

Dove vedere Torino-Fiorentina in streaming e in TV

Torino-Fiorentina in diretta sarà trasmessa da DAZN, la piattaforma che detiene i diritti del campionato di Serie A per il triennio 2021-2014. La diretta web testuale sarà su Toro.it.

Torino-Fiorentina: le formazioni ufficiali

Torino-Fiorentina: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 15.00