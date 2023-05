Sintesi e commento del primo tempo di Torino-Fiorentina: la vittoria vale l’ottavo posto ma finora è ancora 0-0

Per la sfida alla Fiorentina, con annesso ottavo posto in palio, Juric – in panchina, avendo recuperato dall’attacco febbrile – sceglie Sanabria, recuperato in tempi record. Sulla trequarti con Vlasic c’è Karamoh: Miranchuk, di nuovo tra i convocati dopo il forfait di Verona, parte dalla panchina. Dalla parte opposta un po’ di turnover per Italiano, per una Fiorentina che comunque non rinuncia a giocare, e lo si vede sin dalle prime battute. Ci prova al 4′ il Toro con Karamoh che però non serve al meglio Vlasic. Primo corner al 7′ dopo una discesa di Singo e un cross deviato da Terzic. Al 13′ il primo vero squillo: dal limite Vlasic prova la conclusione di destro, tiro che si spegne fuori di poco. Brivido in area viola un minuto dopo, quando Cerofolini scivola al momento del rinvio: interviene Igor ad allontanare. Al 16′ si fa vedere la Fiorentina: Sottil salta Djidji e poi tenta un tiro cross che finisce alto. Un paio di minuti dopo Milinkovic-Savic allontana di pugno, Sottil raccoglie ma la palla finisce di nuovo alta sopra la traversa. Duro intervento di Mandragora su Ilic: ammonito l’ex granata. Al 22′ destro di Rodriguez dal limite, troppo centrale, nessun problema per Cerofolini. Al 29′ Ilic per Vlasic, tiro del croato che però Cerofolini blocca. Al 41′ Ricci ben servito in area controlla non al meglio e Barak può intervenire. Al 45′ ci prova Schuurs da corner ma il colpo di testa finisce a lato. La partita scivola via con i granata che tentano di sbloccare il match: ma fino al 45′ vince soprattutto l’imprecisione.