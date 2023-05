Al Grande Torino è pareggio tra Fiorentina e i granata: al termine della gara ha parlato in un’intervista Vincenzo Italiano

Così Italiano in sala stampa analizza il match: “Forse questi undici nemmeno in allenamento avevano giocato insieme, abbiamo risposto bene dopo quello che avete visto tutti giovedì, siamo ancora stanchi e la temevamo. Non era facile venire qui e rischiando anche di vincere, una volta andati in vantaggio abbiamo avuto l’occasione per raddoppiare e forse c’era anche mezzo rigore per noi. Portiamo a casa un punto, siamo contenti”.

Italiano su Jovic

Su Jovic: “Se hai 3-4 occasioni vuol dire che hai fatto il tuo, Jovic ha segnato nel momento giusto, mi è piaciuto come è entrato. Jovic è giovane, ha 24 anni, ha pregi e ha difetti ma sappiamo le sue qualità. Tra Basilea e oggi ha fatto quello che gli era stato chiesto”. Su Amrabat e Nico e gli altri che non hanno preso parte a questa sfida: “Siamo tutti stanchi, la fatica è anche mia, quella mentale, non c’è solo quella fisica, non sono solo le gambe che vanno in difficoltà, oggi abbiamo fatto quello che dovevamo, mercoledì ci giochiamo la vita, come ho sentito dire prima, quindi ora la prepariamo e recupereremo tutte le energie. Ora speriamo di potere regalare una gioia ai nostri tifosi”.

Sul Torino

“Mi aspettavo una partita difficile, l’avversario peggiore che potevamo incontrare, però penso che ci abbiamo messo anche del nostro. A fine stagione anche squadre che hanno avuto meno impegni sentono la fatica. Forse in altri momenti avremmo potuto trovare un Toro più arrembante, lo scorso anno qui abbiamo preso quattro gol, oggi li abbiamo arginati, il pari è giusto ma essendo andati avanti potevamo fare di più”.