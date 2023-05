Al termine di Torino-Fiorentina, Samuele Ricci ha commentato il pareggio finale ai microfoni di Torino Channel

Anche Samuele Ricci ha commentato il pareggio contro la Fiorentina ai microfoni di Torino Channel: “Come anche altre volte abbiamo peccato di concretezza. In certe cose non eravamo molto brillanti ma la reazione di squadra c’è stata e questo è importante. Abbiamo peccato un p’ di concertazione sul solo della Fiorentina, ci può stare un episodio i una partita intera. L’importante è che ci sia stata la reazione di gruppo, abbiamo preso questo pareggio che ci sta un po’ stretto, in casa è da un po’ che non riusciamo a prendere i tre punti però il calcio è anche questo. Adesso andiamo a La Spezia a fare la partita”.

Ricci: “Abbiamo sbagliato molto dal punto di vista tecnico”

“Abbiamo sbagliato molto dal punto di vista tecnico, abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio e anche dei passaggi in uscita. E’ un fatto di brillantezza, bisogna allenarsi e migliorare”.

“Sono soddisfatto perché sono cresciuto molto. Devo però migliorare sia la fase offensiva che difensiva per dare di più alla squadra perché non è abbastanza”

“Il fatto che abbiamo fatto più punti in trasferta che in casa è un caso perché affrontiamo tutte le partite allo stesso modo”.