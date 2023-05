Sanabria segna ancora: il suo gol non basta a vincere la partita. Male Schuurs su Jovic, Aina e Lazaro non entrano bene

MILINKOVIC-SAVIC 6: in generale poco impegnato, non è chiamato ad interventi difficili.

DJIDJI 6: nel primo tempo è dura per Sottil saltarlo, nella ripresa gli tocca l’ex Brekalo però la sostanza non cambia. La partita del francese resta quella ordinata e precisa di sempre

SCHUURS 4.5: è suo l’errore che costa il gol dell’1-0 al Toro. Lascia Jovic tutto solo e libero di insaccare

BUONGIORNO 7: come a Verona, anche oggi mette lo zampino sul gol, stavolta sfornando un assist con i fiocchi, trasformandosi in esterno e azzeccando il cross per Sanabria. E dietro il suo lo fa, giocando una partita senza sbavature e salvando pure la porta granata sull’1-0.

