Al termine di Torino-Fiorentina, gara terminata 1-1, Ivan Juric ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN

“Siamo contenti per i 50, avrei dato del pazzo se qualcuno me lo avesse detto. Vogliamo arrivare all’ottavo posto, poi si vedrà. Ora ci aspettano due partite, poi si vedrà”. Così Juric a Dazn ad analizzare il pareggio con la Fiorentina. Sulla partita di oggi: “Nel primo tempo potevamo fare qualche gol, nel secondo è diventato un po’ più tosta, sul primo tiro della Fiorentina abbiamo subito gol. I ragazzi hanno dato tutto, sono soddisfatto della maggior partite delle cose. C’è un po’ di dispiacere per non aver vinto però siamo ancora là, la squadra sta continuando questa buona striscia di risultati e andiamo avanti così”.

