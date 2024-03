Alla lettura delle formazioni di Torino-Fiorentina sono stati contestati sia l’ex capitano del Torino che il portiere serbo

Fischi quando lo speaker ha letto il suo nome all’annua delle formazioni, fischi quando ha toccato il pallone: così la curva Maratona ha accolto l’ex capitano Andrea Belotti. La stessa accoglienza che gli aveva riservato quando lo scorso settembre aveva giocato a Torino con la maglia della Roma. La tifoseria granata non ha perdonato al centravanti le modalità dell’addio. Ma i fischi li ha ricevuti anche Vanja Milinkovic-Savic: il portiere è reduce da due partite negative (non le prime della sua carriera in granata) e la Maratona ha scelto quest’oggi la linea della contestazione per il portiere. Contestato anche Urbano Cairo con diversi cori cantanti dalla Maratona.