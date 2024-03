Torino-Fiorentina, diretta della partita del campionato di Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

È forse la serata dell’ultimatum per il Torino, che oggi alle ore 20.45 ospita la Fiorentina per la 27ª giornata di Serie A. Dopo le sconfitte contro le romane, i granata hanno bisogno di tornare a vincere per sperare ancora in un posto per l’Europa, e per farlo devono battere la viola, che si è ripresa dopo il recente periodo negativo. Segui la cronaca di Torino-Fiorentina su Toro.it.

Torino-Fiorentina: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-FIORENTINA

Ore 18.45 Deve vincere il Toro, in questo scontro diretto contro la Fiorentina. La viola ha battuto la Lazio nell’ultimo turno, rialzandosi in classifica, e parte quindi con un vantaggio psicologico rispetto ai granata. Intorno allo stadio ci sono già i primi tifosi in attesa dei pullman che saranno al Grande Torino tra le 19 e le 19.15. I giocatori dopo la classica ricognizione sul terreno di gioco si prepareranno poi al riscaldamento.

Torino-Fiorentina: le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. A disp. Gemello, Popa, Sazonov, Masina, Ilic, Gineitis, Kabic, Savva, Pellegri, Okereke. All.Juric

Fiorentina (4-2-3-1) Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Ikoné, Beltran, Nico Gonzalez; Belotti. A disposizione: Martinelli, Parisi, Comuzzo, Faraoni, Dodo, Infantino, Mandragora, Castrovilli, Duncan, Sottil, Barak, Kouamé, Nzola. Allenatore: Italiano

Dove vedere Torino-Fiorentina in TV e in streaming

Per non perdere nemmeno un minuto di Torino-Fiorentina basterà sapere che la partita sarà visibile su DAZN e Sky. Per poter accedere a entrambi bisogna aver sottoscritto un abbonamento. Per quanto riguarda Sky, è necessario possedere un decoder per accedere alla partita. Per quanto riguarda DAZN, invece, bisogna scaricare l’applicazione su smartphone, tablet, pc, smart TV e console. Inoltre, è possibile anche scaricare l’applicazione di SkyGo su dispositivi mobile e accedere tramite essa.

Torino-Fiorentina: le formazioni ufficiali

TORINO: In attesa di comunicazione

FIORENTINA: In attesa di comunicazione

Torino-Fiorentina: la diretta

Calcio d’inizio in programma alle 20.45