Sintesi e commento di Torino-Fiorentina: Ricci e Juric espulsi, un gol annullato, anche l’arbitro è protagonista

Una partita condizionata anche dall’arbitro Marchetti che il Toro pareggia, 0-0, giocando in dieci per tutto il secondo tempo. Contro la Fiorentina finisce in parità: i granata, in verità, erano passati in vantaggio prima della decisione del direttore di gara di annullare, dopo consulto col Var. nel finale rosso anche per Juric, con Cairo che guarda gli ultimi minuti dalla panchina granata.

Primo tempo: Ilic si fa male, Ricci espulso

Torna Buongiorno come annunciato, c’è anche Rodriguez e un po’ a sorpresa – dopo le dichiarazioni di Juric della vigilia- c’è anche Ilic a fare coppia con Linetty a centrocampo. Dalla parte opposta l’ex Belotti guida l’attacco della Fiorentina: fischiato alla lettura delle formazione, come fischiato è il portiere granata Milinkovic-Savic. Un cambio Juric è costretto a farlo dopo meno di dieci minuti. Al 7′ si fa male Ilic: si tocca il ginocchio e si accascia, sostituito due minuti dopo da Ricci. Al 18′ ci prova Zapata ma la conclusione finisce alta sopra la traversa, un minuto dopo Buongiorno lamenta un tocco di mano di Belotti ma dopo un check l’arbitro fa proseguire. Al 25′ si fa vedere anche la Fiorentina dalle parti di Milinkovic: Biraghi per Gonzalez che di testa manda di poco a lato. L’occasione che però capita al Toro al 31′ è ancora più clamorosa perché Sanabria pescato direttamente dal portiere su un lungo rinvio è tutto solo in area ma cincischia, non tira, è incerto e non riesce nemmeno a servire Zapata che nel frattempo lo aveva raggiunto. Uno spreco incredibile. Al 38′ un altro episodio da moviola: Zapata si libera di Milenkovic al limite dell’area e conclude in porta, aiutato anche dalla deviazione di Ranieri che fa impennare il pallone facendolo finire in rete alle spalle del portiere. Il Toro esulta, la Fiorentina protesta per un fallo di Zapata su Milenkovic. Così Marchetti va al Var e annulla. In pieno recupero succede di tutto: Ricci, appena ammonito, si lamenta per un fallo evidente in maniera plateale e l’arbitro per tutta risposta gli mostra il secondo giallo e lo espelle. Si crea un capannello, i tifosi sono imbufaliti: così quando Marchetti fischia due volte fischi sonori accompagnano l’uscita delle due squadre. Fischi che sono tutti per l’arbitro.

Secondo tempo: il Toro regge in dieci

Il secondo tempo inizia con due cambi, uno per parte. Fuori Beltran per la Fiorentina, per Barak, fuori anche Sanabria, al suo posto Gineitis. Il Toro è in dieci ma cerca di non far pesare l’inferiorità numerica. Proprio l’ex Primavera al 7′ accende lo stadio con una bellissima azione che lo vede recuperare il pallone, superare Maxime Lopez e allargare per Bellanova a destra: Terracciano c’è. Al 17′ intervento prodigioso di Milinkovic-Savic su Bonaventura: il portiere rischia anche di farsi male perché ricadendo va a sbattere contro il palo ma dopo l’intervento dello staff medico riprende. Al 26′ colpo di testa che finisce fuori di poco di Zapata, sugli sviluppi di un angolo. Un paio di minuti dopo un altro episodio dubbio, col pallone di Bellanova che va a colpire il braccio di Mandragora ma dopo aver colpito il corpo, motivo per cui l’arbitro fa proseguire. La Fiorentina ci prova anche dalla distanza: Nico Gonzalez trova però pronto Milinkovic-Savic. Il Toro ha un uomo in meno ma non si vede: e Zapata lotta fino a quando Juric non lo sostituisce con Pellegri, regalandogli un’ovazione. Il finale di partita è convulso come lo era già stato il finale di primo tempo: scintille Juric-Italiano, l’arbitro richiamato dal IV Uomo ammonisce entrambi ma Juric era già ammonito e viene espulso. Poco dopo in panchina arriva anche il presidente Cairo, sceso dalla tribuna. Il Toro regge agli ultimi assalti della Fiorentina e dopo cinque minuti di recupero Marchetti fischia la fine uscendo poi tra i fischi.