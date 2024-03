La difesa torna solida, Milinkovic-Savic decisivo su Bonaventura, Zapata generoso: le pagelle

MILINKOVIC-SAVIC 7: al 17′ del secondo tempo interviene – rischiando anche di farsi male – su una conclusione di Bonaventura.

DJIDJI 6.5: ingaggia un duello con Sottil che non lo vede soccombere, col passare delle giornate anche atleticamente sta tornando il difensore dello scorso campionato.

BUONGIORNO 7: torna finalmente in campo dopo l’infortunio di Cagliari di oltre un mese fa e gli tocca subito la marcatura di Belotti. Tiene a bada il Gallo ma è la sua presenza che si sente: in difesa ma pure nelle sortite offensive granata dove il vice capitano c’è sempre.

MASINA 6.5: per l’ex Udinese è la sesta partita di fila. Le ha giocate tutte da quando è arrivato al Torino, stasera di nuovo in difesa nonostante il rientro del capitano granata. Ha un cliente difficile da gestire come Nico Gonzalez ma se la cava.

BELLANOVA 6.5: meno spunti e accelerazioni rispetto alle ultime uscite ma quando ha il pallone tra i piedi e ingrana porta sempre scompiglio su quella fascia.

LINETTY 6.5: il solito lavoro di qualità e quantità in mezzo, Juric nemmeno stasera fa a meno del polacco (st 42′ SAZONOV SV)

ILIC SV si fa male dopo sette minuti (pt 9′ RICCI 5: ingenuità enorme quella di protestare in quel modo dopo essere stato ammonito, lascia la squadra in dieci dopo solo un tempo)

RODRIGUEZ 6: torna titolare dopo l’infortunio ma non si ricompone il terzetto in difesa, non stavolta, perché Juric lo schiera esterno alto laddove solitamente agiva Lazaro, non al meglio. Impegnato più a difendere e aiutare Masina piuttosto che a spingere: ma sono anche le sue caratteristiche

VLASIC 5.5: una conclusione che impegna Terraciano nel primo tempo ma poi poco altro. Un passo indietro rispetto alla sfida che qui in casa, l’ultima volta, lo aveva visto giocare finalmente ai suoi livelli.

SANABRIA 4.5: stavolta non è impalpabile perché c’è e si vede, ma il problema è che non vede la porta a dispetto del numero nove che ha sulla schiena (st 1′ GINEITIS 7: gli basta una giocata a pochi minuti dal suo ingresso per accendere lo stadio)

ZAPATA 6.5: esce accompagnato da una vera e propria ovazione. La solita partita generosa: segna, prima che il Var annulli, gioca in qualunque posizione e lotta come un leone fino a quando non viene sostituito (st 38′ PELLEGRI SV)

All. JURIC 6: costretto subito al pronti-via a cambiare formazione visto il ko di Ilic, stavolta il suo Toro ha il merito di reggere in dieci per tutto un tempo, nonostante una partita viziata da un grande nervosismo. Ha pochi cambi in panchina, anche numericamente, e fa come può.