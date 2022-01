Pochi dubbi per Italiano: Duncan in vantaggio nel ballottaggio con Castrovilli, Callejon preferito a Saponara e Ikoné

Mentre il Toro conta gli assenti causa Covid nella speranza che i tamponi di controllo diano esito negativo, Italiano ha potuto lavorare con il gruppo al completo e non dovrebbero esserci particolari dubbi sulla formazione che questo pomeriggio sfiderà il Toro sul campo del Grande Torino. In porta confermato Terracciano che ormai ha scalato le gerarchie del tecnico superando Dragowski. Conferme arrivano anche dalla linea difensiva. Nel 4-3-3 viola, infatti, si vedranno ancora Odriozola e Biraghi sugli esterni con Milenkovic e Quarta come coppia centrale. Occhi puntati, però, su Odriozola e Milenkovic che insieme a Bonaventura sono nella liesta dei diffidati: anche questa sarà indubbiamente una delle chiavi del match, almeno dal punto di vista di Italiano.

Fiorentina, la probabile formazione contro il Torino

A proposito di Bonaventura, anche lui è un intoccabile di Italiano e pertanto sarà rigorosamente al suo posto nel terzetto di centrocampo così come Torreira al centro. Sulla fascia opposta, invece, Duncan sembra in vantaggio nel ballottaggio con Castrovilli. In attacco, infine, nonostante il mercato ne faccia da giorni uno dei nomi caldi, Vlahovic sarà ancora una volta un punto fermo e imprescindibile dell’attacco di Italiano insieme a Gonzales e Callejon preferito a Saponara e a Ikoné che potrebbe subentrare a partita in corso.

Probabile formazione Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. A disp. Rosati, Dragowski, Venuti, Nastasic, Igor, Terzic, Pulgar, Ikoné, Maleh, Castrovilli, Kokorin, Saponara, All. Italiano.

Squalificati: nessuno;

Indisponibili: Amrabat;