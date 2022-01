La probabile formazione del Torino / Se Berisha non recupera tocca al classe 2000. Torna titolare Mandragora

Tolta la quarantena e accettata la richiesta di disputare il match di lunedì, per il Toro non resta che attendere i risultati degli ultimi tamponi molecolari per capire chi sarà a disposizione e chi no per il match contro la Fiorentina. Solo domani, dunque, Juric potrà diramare la lista ufficiale dei convocati dei granata. Intanto, vediamo quale potrebbe essere, e il condizionale è quanto mai obbligatorio, l’11 probabile che affronterà i viola. In porta, il primo ballottaggio è tra Berisha e Gemello. Il secondo portiere granata dovrebbe rientrare dall’infortunio patito nelle settimane passate ma se così non fosse i giovane classe 2000, fresco di rinnovo di contratto, potrebbe avere la sua prima chance in Serie A. In difesa, invece, confermato il terzetto classico: Bremer inamovibile con al suo fianco Djidji e Rodriguez, incalzato però da Buongiorno.

Mandragora titolare dopo tre mesi. Attacco in mano a Sanabria

A centrocampo scelte obbligate per Juric. Soprattutto per quanto riguarda gli esterni. Con Ola Aina impegnato in Coppa d’Africa e Ansaldi alle prese con il Covid, saranno Singo e Vojvoda a coprire le fasce mentre al centro agiranno Luki e Mandragora. Con il numero 38 granata che torna così titolare dopo quasi tre mesi da quel Napoli-Torino che gli costò l’infortunio al ginocchio. L’attacco, invece, sarà tutto in mano a Sanabria con la coppia Praet-Brekalo in suo sostegno.

Torino, la probabile formazione contro la Fiorentina

Torino (3-4-2-1): Gemello; Dijdij, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. A disp. Berisha, Sava, Izzo, Zima, Buongiorno, Baselli, Pobega, Kone, Warming, Linetty, Pjaca, Zaza. All.: Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Belotti, Aina, Ansaldi